l'intervento dei vigili del fuoco

Albero colpito da un fulmine finisce nel giardino della villetta

Il grosso tronco è caduto sulla recinzione della villetta a fianco di un condominio

Legnano
Pubblicato:

Attorno alle 7 di questa mattina, 20 agosto 2025, un fulmine ha colpito a Legnano un albero facendo cadere un grosso tronco sulla recinzione fra una villetta e un condominio.

L'incidente causato dal maltempo è avvenuto in via De Amicis: sul posto sono arrivate APS e AS Legnano, Polizia locale e Enel: i tecnici Enel a causa di un cavo divelto hanno dovuto riattivare la linea in una abitazione.

Rimossa la parte pericolante dell'albero rimasta fra le due proprietà.

