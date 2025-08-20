Pubblicato:
l'intervento dei vigili del fuoco
Albero colpito da un fulmine finisce nel giardino della villetta
Il grosso tronco è caduto sulla recinzione della villetta a fianco di un condominio
Attorno alle 7 di questa mattina, 20 agosto 2025, un fulmine ha colpito a Legnano un albero facendo cadere un grosso tronco sulla recinzione fra una villetta e un condominio.
L'incidente causato dal maltempo è avvenuto in via De Amicis: sul posto sono arrivate APS e AS Legnano, Polizia locale e Enel: i tecnici Enel a causa di un cavo divelto hanno dovuto riattivare la linea in una abitazione.
Rimossa la parte pericolante dell'albero rimasta fra le due proprietà.