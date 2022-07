Albero cade sul tetto della scuola di Buscate.

Albero sulla scuola dopo il maltempo

L'albero che crolla sulla scuola. E' quanto accaduto a Buscate dopo il maltempo di ieri sera, che si è abbattuto su tutta la zona creando non pochi danni nel Castanese e nel Magentino. La grossa pianta si trovava in via Cavallotti ed è finita sul tetto della scuola, ovviamente senza alunni all'interno visto il periodo estivo.

L'intervento

Sul posto, dalle 12.30 di oggi, si sono visti all'opera i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno iniziato e poi terminato le operazioni di messa in sicurezza. L'intervento era molto delicato: l'albero era infatti in bilico e i pompieri hanno così dovuto ancorarlo in più punti per evitare che, tagliandolo, potesse cadere addosso o verso le finestre della scuola. In supporto è arrivata la scala della Centrale di Milano, presente anche la Polizia locale che ha chiuso la strada per il tempo necessario e il sindaco Fabio Merlotti.

LE FOTO: