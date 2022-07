Tetti e alberi caduti sulle strade: i danni del maltempo

Tetti e alberi caduti a terra in tutta la zona del Castanese e Magentino.

Tetti e alberi a terra

Grande serata e notte di lavoro (non ancora concluso) per i Vigili del fuoco volontari di Inveruno: dalla sera di ieri, martedì 26 luglio 2022, pioggia, vento e grandine si sono abbattuti su diversi paesi del Castanese e del Magentino provocando diversi danni. Tetti scoperchiati e volati via, alberi sradicati e finiti sulle strade. I pompieri, in particolare, sono stati impegnati a Casorezzo, Mesero, Arconate, Inveruno, Buscate, Cuggiono. Da ieri sera sono oltre 25 gli uomini e 5 i mezzi impiegati su tutti i fronti.

L'attività prosegue

Come detto, i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono ancora al lavoro: in questi momenti stanno operando su priorità quali tetti pericolanti e alberi e rami che bloccano alcune strade di passaggio pubblico.

LE FOTO: