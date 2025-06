Albero cade sulla strada e si abbatte su un palo: è successo a Legnano.

Albero cade sulla strada e abbatte un palo

Un albero che cade sulla strada e abbatte un palo. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, a Legnano. Erano circa le 16 quando in via Cattaneo un albero che si trovava nel giardino di un'abitazione è crollato sulla carreggiata. Nessuno in quel momento stava transitando lungo la via.

L'intervento

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco di Legnano che hanno tagliato la pianta a pezzetti per poi rimuoverla. Rimosso anche il palo della segnaletica che era stato danneggiato dalla caduta. Presente anche la Polizia Locale per gestire la viabilità.