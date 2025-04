Albero cade sulla giostra nel parco

Albero cade sulla giostra nel giardino pubblico che sorge tra via Castello e viale Gorizia Legnano a causa di una forte folata di vento.

Albero cade nel giardino Piera Pattani e danneggia la giostra

È successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile, e lo spazio verde intitolato a Piera Pattani è stato chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza. L’albero, posizionato lungo il perimetro del giardino verso il liceo Galilei, cadendo, ha danneggiato la copertura della giostrina. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale, avvertita del crollo dai cittadini, seguita dai Vigili del fuoco che stanno già provvedendo a tagliare l’albero a pezzi così che possa essere rimosso. Il giardino riaprirà quando le condizioni di sicurezza saranno ripristinate. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore Monica Berna Nasca.

"Monitoraggio continuo sul patrimonio arboreo cittadino"

Il primo cittadino ricorda:

"Ogni anno, dal 2021, mettiamo a bilancio 100mila euro per la manutenzione del patrimonio arboreo; nel previsionale 2025 abbiamo portato a 300mila euro le risorse per le potature straordinarie, che partiranno a breve. Dati gli investimenti insufficienti del passato, negli anni scorsi è stato effettuato per la prima volta un censimento arboreo comunale che ci ha dato indicazioni per pianificare degli abbattimenti mirati di centinaia di alberi morti o giunti alla fine del ciclo vitale. Questo lavoro è cominciato due anni fa, ma si tratta di un impegno di monitoraggio e intervento che deve continuare e rafforzarsi perché anche alberi che appaiono in salute, come quello caduto oggi, possono rappresentare un pericolo".