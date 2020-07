Albero cade e sfonda il muro di cinta della casa FOTO

Albero cade e sfonda il muro di cinta della casa: paura in via Leone XIII a Cerro Maggiore a causa della tempesta di pioggia e grandine.

Albero cade e sfonda in muro di cinta della casa

Tutto è successo in pochi istanti: quel grosso albero che si inclina e si schianta a terra, sfondando la recinzione dell’abitazione. E’ quanto successo ieri sera, venerdì 3 luglio 2020, nel giardino di una casa di via Leone XIII a Cerro Maggiore.

La fortuna ha voluto che nessuno in quel momento si trovasse nelle vicinanze dell’albero e che la pianta non sia caduta verso l’abitazione stessa.

Sempre ieri un albero è caduto in un giardino di via Giordano Bruno, a Cerro Maggiore: sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco rimasti fino alla mezzanotte per la messa in sicurezza dell’area. Blackout si registrano in diverse parti della zona. E un altro grosso albero, sempre ieri, è caduto sulla pista ciclopedonale tra Cerro Maggiore e Cantalupo.

FOTO DELL’ALBERO CADUTO IN VIA LEONE XIII:

FOTO DELL’ALBERO CADUTO IN VIA GIORDANO BRUNO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE