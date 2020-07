Albero cade sulla pista ciclopedonale, Cerro e Cantalupo allagate FOTO E VIDEO

Albero cade sulla pista ciclopedonale tra Cerro Maggiore e la frazione di Cantalupo. I due paesi sommersi dall’acqua durante la maxi grandinata. Pianta crollata anche in via Giordano Bruno: blackout nella zona.

Albero cade sulla pista ciclopedonale e paesi allagati

Paura in via 4 Novembre, strada che collega Cerro Maggiore con la frazione di Cantalupo: questo pomeriggio, intorno alle 18, durante la maxi grandinata che si è abbattuta sul territorio, un albero è caduto schiantandosi al suolo lungo il percorso della pista ciclopedonale che costeggia la strada. Per fortuna in quel momento non vi era nessuno di passaggio.

Negli stessi istanti, la pioggia si è scatenata tanto che la piazza del centro di Cerro Maggiore così come quella della frazione si sono allagate.

Intorno alle 20.30 un altro albero è caduto in via Giordano Bruno, tranciando anche i cavi dell’elettricità: blackout in tutta la zona. Sul posto i Vigili del Fuoco.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE