Albero cade e danneggia la cucina del centro culturale “Ul Caminet” di Canegrate: via alla raccolta fondi per la riapertura.

Albero cade e danneggia la cucina: via alla raccolta fondi per la riapertura

“A tre anni di distanza, una nuova tempesta di vento ha abbattuto un albero che, in pochi istanti, ha danneggiato gravemente la nostra cucina e una parte della tettoia che ospita i tavoli”. A parlare è il centro culturale “Ul Caminet” di Canegrate, che ha la sua sede di eventi nel bosco delle Cascinette. Durante il nubifragio degli scorsi giorni, un albero ha seriamente danneggiato la struttura. “Ul Caminett” ha così lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riparare ai danni e riuscire a riaprire domenica 21 giugno 2026 per la preview del Komorebi Music Festival.

Le motivazioni e come partecipare

“La cucina era uno dei progetti più importanti di questa stagione 2026: coperta, attrezzata e costruita grazie a mesi di lavoro volontario con l’obiettivo di migliorare gli spazi e l’accoglienza per tutti – affermano dal centro culturle – Oggi si trova seriamente compromessa e anche la tettoia ha subito danni importanti. Esistiamo grazie all’impegno di volontarie e volontari, ma soprattutto grazie a tutte le persone che negli anni hanno scelto di vivere la nostra associazione, riempirla e farla propria. Anche questa volta sarà la forza della nostra comunità a fare la differenza. Non vediamo davvero l’ora di rivedervi tutti al Bosco delle Cascinette, più forti che mai”.

La raccolta fondi ha ricevuto 170 donazioni in poche ore, arrivando a 3.700 euro, ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/la-rivincita-dell-albero-sostieni-ul-caminett