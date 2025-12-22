Albero abbattuto da un mezzo dell’igiene urbana

A terra è finita anche una luminaria. L’area è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza. Nel corso della giornata sarà riaperta, con la rimozione della pianta e il ripristino dell'addobbo natalizio.

Albero a terra nel pieno centro di Magenta.

Albero e luminaria abbattute da una spazzatrice in piazza Liberazione

A provocarne la caduta è stato un mezzo per la pulizia delle strade. È successo nella prima mattina di oggi, lunedì 22 dicembre, in piazza Liberazione. La spazzatrice impegnata nel servizio di igiene urbana ha infatti agganciato accidentalmente un ramo della pianta, provocandone l’abbattimento. Nel crollo è stata coinvolta anche una luminaria, finita a terra con l’albero.

L’area è stata messa in sicurezza e in giornata sarà rimossa la pianta

L’area è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza. Nel corso della giornata sarà riaperta, con la rimozione della pianta e il ripristino della luminaria.