Al volante ubriaco e con diversi coltelli: 60enne bloccato dalla Polizia Locale

L'uomo è stato indagato per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo oggetti atti a offendere e appropriazione indebita del veicolo, e gli è stata ritirata la patente.

Appropriazione indebita di veicolo e porto abusivo di oggetti atti a offendere: 60enne bloccato dalla Polizia Locale di Legnano.

Nel pomeriggio di venerdì pomeriggio 16 gennaio il Nucleo Operativo Stradale Urbano, impegnato al posto di controllo in piazza Monumento, grazie al sistema di videosorveglianza targa system, ha proceduto al controllo di una vettura segnalata per mancanza di copertura assicurativa. Gli agenti hanno scoperto che, a carico del veicolo, risultava una denuncia per perdita di possesso da parte della società di leasing proprietaria dello stesso. Il conducente, un cittadino italiano di 60 anni, non è stato in grado di motivarne il possesso e, per questo, è stato accompagnato negli uffici del Comando di corso Magenta per accertamenti da cui l’uomo è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.

Il 60enne è stato indagato a piede libero e gli è stata sospesa la patente

Inoltre, l’uomo era in possesso di oggetti atti a offendere, pronti all’uso, quali coltelli e taglierini di cui non è stato in grado di giustificare il possesso e che sono stati sequestrati. L’uomo è stato indagato a piede libero per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente di guida, porto abusivo oggetti atti a offendere e appropriazione indebita del veicolo da lui impropriamente posseduto e condotto. Il veicolo è stato trasportato al deposito per la restituzione al legittimo proprietario.