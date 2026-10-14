Al parco con 40 grammi di hashish: pusher denunciato

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Un intervento della Polizia Locale di Pero al parco di via Figino ha portato, nel tardo pomeriggio del 6 ottobre, alla denuncia all’Autorità giudiziaria di un uomo di 50 anni di nazionalità marocchina domiciliato sul territorio, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 40 grammi di hashish e denaro contante.

La denuncia

L’operazione rientra nell’obiettivo dell’Amministrazione comunale di incrementare i controlli nelle aree verdi, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, contribuendo a garantire una maggiore sicurezza e una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

Ordinanze contro il degrado

In questo quadro si inseriscono anche le due recenti ordinanze sindacali, la n. 15/2026 e la n. 16/2026, adottate per contrastare i fenomeni di degrado urbano correlati alla vendita e al consumo di bevande alcoliche. Questi provvedimenti rinnovano le specifiche limitazioni agli orari di apertura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e disciplinano il consumo di alcolici negli spazi pubblici e la vendita per asporto nelle ore notturne.

Il rafforzamento dei controlli sul territorio e le misure introdotte dalle ordinanze si inseriscono nella strategia dell’Amministrazione comunale per la sicurezza urbana, che punta a contrastare comportamenti e situazioni in grado di compromettere la tranquillità e la convivenza civile, tutelando il decoro e promuovendo una fruizione sicura di parchi, giardini e spazi pubblici da parte della cittadinanza.