L'uomo, un ragazzo di 28 anni già gravato da precedenti per armi e rapine, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Con sè aveva un vero e proprio kit dello spaccio composto da un bilancino elettronico di precisione, cannelli, contenitore in plastica, un coltello a serramanico e un totale di 24 grammi di metanfetamina, in parte già suddivisa per la distribuzione. Ma non solo, perchè tra il materiale sequestrato risultano anche 450euro, suddivisi in banconote da 50, e un foglio con nomi e cifre riconducibili ad una contabilità per spaccio.

Al controllo alla barriera dell’A8 spunta il kit dello spaccio: pusher arrestato

Purtroppo per lui, un 28enne con già precedenti di Polizia, è stato beccato dagli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona nell’area della barriera Milano Nord dell’autostrada A8 sul territorio di Rho e sono così scattate le manette.

Il controllo è scattato quando gli agenti della Polstrada hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava il 28enne, seduto sul sedile del passeggero, mentre a guidare era una donna. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento dell’uomo: non appena il veicolo si è fermato in prossimità del casello, il passeggero anteriore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ad armi e rapine, ha tentato nervosamente di nascondere qualcosa sotto il sedile.

Il controllo e la scoperta

La perquisizione ha dato esito positivo, portando alla luce un vero e proprio kit dedicato allo spaccio e al consumo di droga. Addosso all’uomo è stato rinvenuto un coltello a serramanico con lama di sette centimetri, mentre all’interno dell’abitacolo e dei bagagli sono stati recuperati oltre 24 grammi di anfetamina, in parte già suddivisa in contenitori pronti per la distribuzione.

Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato un bilancino elettronico di precisione, diversi cannelli e contenitori in plastica. Sono stati inoltre rinvenuti un’agenda e un foglio manoscritto con nomi e cifre riconducibili a una contabilità dello spaccio.

Nel marsupio dell’arrestato sono stati trovati anche 450 euro in contanti, in banconote da 50 euro arrotolate. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare un ulteriore kit per lo spaccio e circa un grammo di marijuana.

La posizione della conducente

L’attività di polizia è stata estesa anche agli effetti personali della conducente, all’interno dei quali sono stati trovati due barattoli di anfetamina. Gli accertamenti successivi hanno però consentito di chiarire la totale estraneità ai fatti della donna, risultata ignara del contenuto illecito trasportato.

La donna, visibilmente scossa ma collaborativa, ha dichiarato di aver semplicemente offerto un passaggio su richiesta di un conoscente. È emerso che l’uomo, approfittando di un momento di distrazione, aveva nascosto la droga nella borsa della conducente per evitare di esserne trovato in possesso.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.