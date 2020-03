Aiuti all’ospedale, attenti alla truffa. Il Comune di Magenta e le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza su alcuni tentativi di raggiro telefonico e porta a porta.

Aiuti all’ospedale, attenti alla truffa

Ci sono alcuni balordi che, sfruttando l’onda emotiva dell’emergenza, chiedono soldi per il nosocomio di Magenta. “La raccolta di fondi per il Fornaroli, non avviene porta a porta. Chi volesse fare una donazione usi l’iban fornito dalla Fondazione ospedali”, spiega il vicesindaco Simone Gelli.

La raccolta via iban

Al momento sono stati raccolti dalla Fondazione ospedali 220mila che sono destinati a sostenere la battaglia di medici e infermieri dell’Asst Ovest Milanese. Sotto tutte le indicazioni per donare.

TORNA ALLA HOME