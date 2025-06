Aicit conferma il proprio direttivo, rinnovata la fiducia al presidente Bolzonella

Sono giornate di grande fermento queste per Aicit Magenta gruppo Roberto Corneo, che lo scorso fine settimana ha confermato il proprio direttivo anche per il biennio 2025-2026.

Aicit conferma il proprio direttivo per un biennio

Nella sede di via Trieste è stata così concessa per altri due anni la fiducia al gruppo dirigente uscente, composto dal presidente Daniele Bolzonella e da Divo Deon, Vanda Restelli, Marina Corneo, Tommaso Ausili, Giuseppe Garanzini, Alberto Galli, Augusto Rovatti e Graziano Masperi.

Nel corso dell’incontro conviviale, Il presidente Bolzonella ha illustrato le attività svolte durante gli ultimi mesi e soprattutto le donazioni fatte, non mancando di elogiare l’operato di segretarie, autisti e assistenti che accompagnano quotidianamente al San Raffaele di Milano i pazienti oncologici per le terapie radianti di cui hanno bisogno.

Ma il rinnovo del direttivo non è l’unica importante novità per l’associazione magentina, che nei giorni scorsi ha accolto tra le proprie fila due nuovi membri; per la precisione due studentesse neo maggiorenni dell’istituto superiore Luigi Einaudi, Aurora e Alessia. Le due ragazze, dopo aver partecipato al recente stage sotto la guida del professor Alberto Galli (già consigliere di Aicit) e hanno deciso di proseguire nell’associazione come assistenti a pieno titolo. «Benvenute e che il loro esempio possa essere contagioso verso altri giovani» hanno commentato dal sodalizio magentino, che con queste nuove leve riceveranno sicuramente un aiuto non da poco per i prossimi anni.