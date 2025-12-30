Ai domiciliari, minaccia la vicina di casa: finisce in carcere. E’ successo a Canegrate.

Ai domiciliari, minaccia la vicina di casa: va in carcere

Ora è finito in carcere. Altri guai per un 51enne di Canegrate. Sabato 27 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Parabiago sono arrivati nella sua abitazione per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere come aggravamento della misura alla quale era sottoposto ossia gli arresti domiciliari. Il motivo? L’uomo, kosovaro, aveva infatti minacciato una vicina di casa. Da qui l’inasprimento del provvedimento a suo carico: il 51enne è stato condotto in carcere.