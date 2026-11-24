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Ai domiciliari, ma erano a spasso: ora finiscono in carcere: è successo ad Arluno e a Nerviano.

Ai domiciliari, ma erano a spasso: ora finiscono in carcere

Due arresti per evasione. Sono quelli eseguiti ad Arluno e a Nerviano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il caso di Arluno

Ad Arluno i militari sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 novembre 2026: è qui che un 19enne di origini marocchine e residente in paese è stato arrestato visto nei suoi confronti era stata emessa la revoca dei domiciliari – che doveva scontare per reati di droga – in quanto li aveva violati essendo stato trovato fuori casa. Il giovane è stato portato in carcere.

Il caso di Nerviano

A Nerviano i Carabinieri sono arrivati a casa di un 35enne ecuadoregno, anch’esso sottoposto ai domiciliari: ma l’uomo non era in casa. E’ arrivato poco dopo, ubriaco dopo aver bevuto degli alcolici. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.