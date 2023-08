Agosto sicuro, continuano per tutta l’estate i servizi di controllo della Polizia Locale

Novità al comando della Polizia Locale di Rho anche durante l’estate, tutto questo per garantire sicurezza alla popolazione anche nel mese di agosto.

Corsi degli agenti per l'utilizzo degli spray anti-aggressione

Oltre a garantire tutti i servizi sul territorio, alcuni agenti stanno effettuando i corsi per l’utilizzo degli spray anti-aggressione e dei bastoni distanziatori. «Sei agenti li hanno terminati, di conseguenza le nuove dotazioni saranno a disposizione delle pattuglie già in questi giorni - affermano dal comando della Polizia Locale cittadina - Per il mese di agosto sono attive due pattuglie al turno del mattino e due durante quello del pomeriggio.

Pattuglie serali dalle 17 a mezzanotte

La sera, dalle 17.15 alle 0.30, gli agenti controlleranno il territorio ogni giovedì, venerdì e sabato. «Non saranno attive pattuglie serali nel fine settimana 17, 18 e 19 agosto e nemmeno il 24, 25, 26.

Torneranno giovedì 31 agosto - spiegano i responsabili del comando di Corso Europa - Lunedì 14, mentre altri uffici comunali saranno chiusi, il comando rimarrà aperto. Il front office rimarrà chiuso il 16, il 17 e il 18 agosto. Riaprirà lunedì 21 agosto».

Controlli previsti anche per il mese di settembre

Non solo iniziative per il mese di agosto, nel mese di settembre sono previsti controlli stradali particolari per rispondere a un progetto finanziato da Regione Lombardia: nei week end in cui sono previsti eventi locali che attirano molta gente, le pattuglie effettueranno servizi straordinari. «Si tratta dell’8 e 9 settembre, del 15 e 16 settembre e del 22 e 23 settembre - affermano dal Comando di Corso Europa - Non abbassiamo la guardia in estate e si utilizzano le nuove dotazioni – conferma il comandante Antonino Frisone – Continuano i servizi serali, integrati con la presenza della Protezione civile, che sta dando una mano in questi mesi, e ci apprestiamo a organizzare servizi particolari in settembre grazie all’acquisto di pre test per individuare l’uso di alcol alla guida e di macchinari per verificare il consumo di stupefacenti.

Sei nuovi agenti in arrivo al comando di corso Europa

Al momento abbiamo una quarantina di agenti e attendiamo l’arrivo di altri sei colleghi. Anche in questo periodo ferragostano siamo presenti per presidiare il territorio».