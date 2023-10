I Carabinieri hanno arrestato a Vanzago un 39enne agli arresti domiciliari che nascondeva in auto parcheggiata sotto casa quasi 3 chili di cocaina, hashish e marijuana oltre a 2.400 euro in contanti.

Agli arresti domiciliari: in auto nascondeva tre chili di cocaina

Nel pomeriggio di ieri a Vanzago, i Carabinieri della stazione di Arluno, unitamente ai Carabinieri della radiomobile, hanno arrestato un italiano 39enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Disoccupato, pregiudicato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati inerenti gli stupefacenti, aveva nascosto in auto 2,8 chilogrammi di cocaina, 3,1 chili di “hashish”, 176 grammi di “marijuana” e 2.410 euro, presunto provente dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a queste cose nascondeva anche 5 telefonici cellulari, 2 fogli manoscritti riportanti nomi e cifre e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

39enne trasportato in carcere

L’arrestato è stato deferito in stato di libertà per la ricettazione dell'autovettura il cui locatario, un cittadino italiano, ne aveva denunciato il furto in data 21 ottobre 2023 presso la stazione Carabinieri di Milano Rogoredo.

Il 39enne è stato associato alla casa circondariale Milano “San Vittore” a disposizione dell’autorità giudiziaria invece lo stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sequestrato.