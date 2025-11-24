Aggressione e rapina in piazza Castello

Notte di botte e rapina in pieno centro. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica 23 novembre, quando un giovane 18enne tunisino residente ad Abbiategrasso, mentre stava attraversando piazza Castello è stato aggredito da altri giovani nordafricani che gli hanno sottratto portafoglio e cellulare.

Il branco in azione senza ritegno

Mentre si stava consumando questa azione un uomo di 32 anni ha visto la scena è intervenuto in aiuto del 18enne che da solo stava affrontando un gruppo di ragazzi. L’ uomo, di origine marocchina, ha tentato di dirimere la rissa e convincere gli aggressori a restituire quello che avevano sottratto, ma invece la situazione è degenerate , si è ribaltata a suo sfavore e il 32 enne è finito a terra colpito probabilmente da un pugno o un calcio sferrato dal branco che poi è fuggito facendo perde le tracce.

Visitati in ospedale e dimessi

I due nordafricani vittime delle aggressioni sono stati medicati sul posto dai soccorritori e poi trasportati al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta. Entrambi sono stati visitati in ospedale e dimessi con una prognosi di 2 giorni (lesioni da aggressione) per il 18enne e 20 (frattura nasale) per l’uomo che è intervenuto per difenderlo.

I Carabinieri giunti sul posto stanno lavorando per identificare gli autori. Solo qualche ora dopo un altro grave episodio di violenza nel parcheggio di una discoteca a Cassinetta di Lugagnano dove un 23enne è stato colpito in pieno volto presumibilmente con un tirapugni finendo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice rosso.

Fatti che minano la percezione di sicurezza in città dei cittadini, che coinvolgono non solo le zone periferiche o più attenzionate, ma che ora si consumano anche nelle vie e piazze del centro storico.