Legnano

L'assalitore è un volto già noto alle forze dell'ordine

Aggressione nella sera, spunta un coltello, ferito un uomo. E' successo ieri sera, 6 ottobre, alle 19 in via Pietro Micca a Legnano.

Il ferito è un 43enne, portato all'ospedale cittadino in codice rosso. È successo nella serata di ieri, mercoledì 6 ottobre 2021. L'allarme è scattato alle 19 e sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato e gli agenti della Locale. Il 43enne è stato raggiunto da alcuni fendenti, sferrati usando un coltellino, da un uomo noto al Commissariato per precedenti.

I soccorsi

A soccorrere il ferito sono state l'automedica in sede all'ospedale di Legnano e un'ambulanza della Croce Rossa cittadina. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.