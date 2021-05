Aggressione in centro, 18enne in ospedale

Aggressione in centro città a Legnano, 18enne finisce al Pronto soccorso.

Aggressione in centro

Si è presentato al commissariato della Polizia Locale dicendo di essere stato aggredito. Sul corpo i segni dei colpi ricevuti. E’ quanto accaduto la sera di ieri, sabato 1 maggio 2021, a Legnano. Erano le 21.15 quando un 18enne si è presentato negli uffici di Corso Magenta per raccontare quanto gli era accaduto.

Il racconto

Agli agenti, il giovane ha spiegato la sua disavventura: ha detto che, poco prima, si trovava in Corso Magenta quando è stato aggredito da alcuni altri ragazzi. Sono stati allertati i soccorsi: sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa che ha prestato le prime cure al ragazzo. Per lui, che aveva ferite al torace e alle gambe, trasporto in codice verde all’ospedale di Legnano.