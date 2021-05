Morso da un cane, botte e malore SIRENE DI NOTTE

Morso da un cane, botte e malore: ambulanze al lavoro nella notte.

Morso da un cane, soccorsi in azione

La serata di ieri ha visto in azione anche i soccorritori della Croce viola di Cesate: loro, intorno alle 22.50, a intervenire in via Manzoni a Baranzate per un 29enne che era stato morso da un cane; dopo le prime cure ricevute sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Malore e botte

Malore a Castano Primo con momenti di paura per un uomo: è accaduto ieri, sera poco dopo le 20. Un 49enne che si trovava in via Giolitti ha iniziato a non sentirsi bene. Le sue condizioni sembravano molto gravi. Sul posto è intervenuta, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Il 49enne è stato portato poi, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Aggressione in centro a Legnano. Erano circa le 21.15 di ieri sera quando un 18enne è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa in Corso Magenta: non aveva ferite gravi, per lui il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde.

Intorno alle 23 i soccorritori sono invece intervenuti per una caduta in strada: è successo a Legnano, in via Colombo. La sfortunata è stata una 18enne, sul posto l’ambulanza della Croce Rossa. Per la giovane non è stato necessario il trasporto in ospedale.