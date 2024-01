La Polizia Locale di Rho ha denunciato una donna che ha aggredito due controllori che l'avevano fatta scendere dall'autobus perché senza biglietto.

Aggressione ai controllori: denunciata una donna

Gli agenti della Polizia locale di Rho sono intervenuti la mattina del 10 gennaio 2024 attorno alle 10.50 alla fermata degli autobus di fronte al monumento agli Alpini di corso Europa, a breve distanza dal comando “Savarino”.

Una trentenne, non essendo in possesso del titolo di viaggio, si era rifiutata di farsi identificare a bordo di un pullman della Stie. Un uomo e una donna, addetti al controllo dei biglietti dei passeggeri, l’avevano così fatta scendere alla fermata vicina alla Citterio: la passeggera ha aggredito i due, scagliandosi in particolare contro la donna, rifiutando di concedere in visione i propri documenti di identità. Quindi, si è gettata a terra con il viso verso l’asfalto, per protesta: un gesto che ha attirato l’attenzione dei passanti ma anche della Polizia locale.

L'intervento degli agenti in strada

Gli agenti sono prontamente intervenuti, hanno condotto la donna al comando dove è stata identificata e denunciata a piede libero per resistenza a pubblici ufficiali e rifiuto di concedere le generalità, in seguito alla denuncia sporta dai controllori.

Non è la prima volta che accadono episodi simili: in più occasioni la Polizia Locale di Rho è intervenuta a supporto del personale di viaggio su vari autobus della Stie e di altre compagnie di trasporto.