Aggredito nel parcheggio della discoteca

Ennesimo episodio di violenza nell’abbiatense. Questa volta teatro dell’aggressione il piccolo comune di Cassinetta di Lugagnano.

Colpito al culmine di una lite

Il fatto è avvenuto questa mattina all’alba, domenica 23 novembre 2025, nel parcheggio di una discoteca situata nella zona industriale del paese in viale Lombardia.

Sul luogo dell’aggressione Areu ha inviato un ambulanza e un’auto medica oltre alla pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Giunti sul luogo i soccorritori hanno trovato un giovane con il volto coperto di sangue, subito assistito è stato medicato e stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Non in pericolo di vita

Da una prima ricostruzione dei fatti alle 7 circa di questa mattina un’automedica del 118 è intervenuta nel parcheggio di una discoteca di Cassinetta di Lugagnano dove un 23enne egiziano residente a Ferno (VA) è stato ferito al volto al culmine di una lite.

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, non è in pericolo di vita, ha riferito di essere stato aggredito all’esterno del locale da un soggetto sconosciuto, che lo ha colpito più volto e con violenza al volto, verosimilmente con un tirapugni. Al momento sono in corso indagini per fare luce su quanto accaduto.

Il 23enne è in condizioni stabili, non in pericolo di vita. E’ stato ricoverato con 20 giorni di prognosi.