Aggredito nel box da due ladri che lo prendono a calci e pugni

Torna a casa e trova i ladri che gli stanno svaligiando la villetta, malviventi che prima di scappare lo prendono a pugni costringendolo a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate

Attimi di paura alla Grancia per un cittadino di 58 anni

Attimi di paura nella serata di mercoledì per un cittadino di 58 anni residente in una villetta del quartiere Grancia a Lainate. «Erano da poco passate le 18.15 - racconta il lainatese - quando sono rientrato a casa, ho aperto il cancello e il box e appena sono entrato nel garage mi sono subito accorto che c’era qualcosa che non andava». Erano i ladri, già all’interno della villetta.

Costretto a scendere dall'auto è stato preso a pugni e calci

Malviventi che in assenza del proprietario avevano già svaligiato la cassaforte. «Mi hanno fatto scendere dall’auto e hanno iniziato a picchiarmi - racconta il lainatese che nel pomeriggio di giovedì ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Lainate. Fortunatamente sono riuscito a liberarmi e a scappare in strada. A quel punto, i due individui sono usciti dal cortile e sono saliti su un’auto che li stava aspettando a poca distanza dalla mia villetta».

Visitato dai medici è stato dimesso con 10 giorni di prognosi

L’uomo recatosi al pronto soccorso è stato visitato dai medici che hanno emesso una prognosi di 10 giorni. «Erano due uomini con il viso parzialmente coperto - spiega il 58enne lainatese - ho vissuto attimi di paura che non auguro davvero a nessuno».