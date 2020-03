Aggredito in viale Toselli, arrivano ambulanza e carabinieri

Aggredito in viale Toselli, sul posto ambulanza e carabinieri. La vittima è finita al pronto soccorso.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto ha raccontato di essere stato aggredito. Una lite tra i due, molto probabilmente (come riportato nell’articolo su quanto accaduto questa notte sul territorio). I militari hanno trovato solo lui, 27enne residente in zona. Che ha detto di essere stato colpito da un uomo di origine africana. E’ successo questa notte, intorno alle 3.30, lungo viale Toselli Sul posto, in codice giallo, è arrivata anche l’ambulanza della Croce Rossa: dopo le prime cure ricevute sul posto, il giovane è stato portato all’ospedale di Legnano.

Sembrava un’aggressione anche quella accaduta un’ora più tardi in via Sabotino: qui militari e soccorritori erano arrivati per un 41enne che pareva ferito dopo un litigio. In realtà si trattava di un uomo in stato confusionale che è stato portato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

