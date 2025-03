Aggredito da un molosso scappato dall’area cani del parco di via Terrazzano: «Colpa della rete “bucata”»

«Quando ho visto quel grosso cane passare sotto la rete che divide l’area cani dal parco e dirigersi a tutta velocità verso di me, mi sono spaventato, ho subito cercato di “alzare” il mio cane, ma il molosso mi ha “preso” il braccio prima che il suo padrone, un ragazzino di circa 15 anni che ha iniziato a urlare, lo fermasse con l’aiuto di altre persone che erano nell’area verde».

Dieci punti di sutura e diverse medicazioni per un pensionato di 64 anni

Ha dovuto ricorre al personale medico del Pronto soccorso di via Cadorna a Rho, dove è stato portato con un’ambulanza del 118, G.S. un cittadino rhodense di 64 anni aggredito, nel pomeriggio di lunedì, da un molosso che si trovava nell’area cani del parco situato tra via Terrazzano e via Mazzo a Rho. Dieci punti di sutura a un braccio e diverse medicazioni gli sono state applicate dai medici in servizio

Da mesi la rete dell'area cani è rotta e non è mai stata riparata nonostante...

Parco dove da mesi, così raccontano gli abituali frequentatori dell’area verde, senza che nessuno del Comune abbia fatto nulla, sulla recinzione dell’area cani è posizionato un cartello, senza data, con la scritta: «Avviso ai fruitori. Si avvisa che la recinzione è compromessa in più punti con possibile fuga dell’animale. Prestare attenzione. E’ già in programma il rifacimento della rete». «Solitamente - afferma il pensionato aggredito dal molosso - quando una cosa è pericolosa viene chiusa oppure transennata, in questo caso, nonostante lo stesso Comune ammetta che è pericolosa, l’area non è stata messa in sicurezza. Quando poi verranno fatti i lavori è tutto da scoprire, anche se sono convinto che dopo questo episodio verranno eseguiti alla svelta».

In via Terrazzano sono arrivati anche i Carabinieri

Il pensionato, il giorno successivo all’aggressione da parte del molosso, si è recato dai Carabinieri della Compagnia di Rho per effettuare la denuncia di quanto avvenuto. Militari che, direttamente lunedì pomeriggio, dopo che l’uomo è stato accompagnato in Pronto soccorso, hanno raccolto le testimonianze delle persone che si trovavano nel parco e hanno assistito alla scena.

L’uomo è stato sbalzato a terra e solo grazie all’intervento dei presenti non ha riportato conseguenze ancora più gravi

Il molosso è scappato dal «buco» presente nell’area cani (la rete non è fissata bene nel terreno) quando ha visto il pensionato transitare nel vialetto con il suo cane. L’uomo è stato sbalzato a terra e solo grazie all’intervento dei presenti non ha riportato conseguenze ancora più gravi di quelle subite.