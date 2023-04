Aggrediscono i Carabinieri per evitare i controlli: due uomini in manette

Due uomini in manette per aver aggredito i Carabinieri.

Aggrediscono i Carabinieri, arrestati per resistenza e lesioni

E' successo nella serata di ieri, domenica 23 aprile 2023, a Busto Garolfo.

Poco prima delle 22, i militari dell'Arma sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Manzoni nel quale era stata segnalata una persona molesta. Sul posto un marocchino classe 1983, allo scopo di sottrarsi al controllo, ha strattonato e spinto i Carabinieri fino a rovinare per terra. Durante la colluttazione, un altro avventore (un italiano classe 1990) si è scagliato contro i militari. I due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Feriti due militari: per loro sette e dieci giorni di prognosi

Un militare è stato medicato per policontusioni e lombalgia post traumatica con sette giorni di prognosi, mentre un altro militare per contusione alle mani e alla colonna lombosacrale con prognosi di dieci giorni.