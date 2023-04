Fiamme in una cantina, condominio evacuato

Cantina a fuoco, condominio evacuato.

Cantina a fuoco in via Pirovano

Paura a Legnano nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile 2023. Intorno alle 14, i Vigili del fuoco sono stati chiamati dai residenti di una palazzina di via Pirovano, a pochi passi da viale Toselli. "Venite, è scoppiato un incendio in cantina!". Le fiamme si erano infatti sprigionate nel sotterraneo e il fumo aveva invaso le scale, mettendo in allarme le famiglie che abitano nel condominio di quattro piani.

Residenti evacuati ma nessun ferito

Giunti sul posto con diversi mezzi, i pompieri hanno evacuato il condominio per precazione. Una volta spento il rogo, hanno messo in sicurezza l'edificio; l'intervento è durato circa quattro ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti e alle 18 i residenti hanno potuto far ritorno nei propri appartamenti. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.