Aggredisce la fidanzata, in casa aveva un distintivo di Polizia europea falso

Aggredisce la fidanzata in casa a Legnano, in casa aveva un distintivo falso.

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono intervenuti per una donna che diceva di essere minacciata nella sua casa, l'altra notte. In un'abitazione della città di Legnano. Arrivati sul posto i militari hanno trovato l'uomo: addosso aveva una tuta con, ricamata, una fiamma simbolo dell'Arma dei Carabinieri.

Il distintivo

In casa l'uomo teneva poi anche un un distintivo, di forma classica, come rappresentanza di un'associazione di Polizia europea. Ma tuta e distintivo se li era fatti da solo, erano quindi falsi. E per l'uomo la situazione si è aggravata: è stato infatti denunciato per reati violenti contro la persona, per aver aggredito la fidanzata, e per possesso di segni distintivi. Vista la delicatezza della situazione, nei confronti della ragazza è stato attivato il "Codice rosso", strumento di prevenzione per le violenze.