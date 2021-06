Alle 23 di ieri, mercoledì 9 giugno, militari della Stazione di Rho, al termine di una veloce attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà per lesioni personali un 17enne di origine albanese.

Aggredisce e ferisce a coltellate un coetaneo: denunciato 17enne

Ieri pomeriggio, mercoledì 9 giugno, intorno alle 17.30, i Carabinieri sono intervenuti in piazza della Libertà di Rho, dopo una segnalazione di un’aggressione ad un ragazzo da parte di alcuni coetanei.

All'arrivo dei militari i ragazzi sono fuggiti.

Il giovanissimo aggredito, un 17enne, italiano, è stato soccorso da personale del 112. Aveva riportato una ferita da taglio lieve sul costato sinistro, alla mano destra ed alla schiena. E' stato quindi trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, da dove è stato dimesso nella serata di ieri con prognosi di lesioni lievi.

L’origine dell'aggressione era dovuta ad un litigio amoroso: il 17enne ferito è infatti fidanzato con una ragazza che precedentemente era sentimentalmente legata all’aggressore.

Dopo aver ottenuto sommarie informazioni da alcune persone informate sui fatti, analizzato i profili social ed incrociato le diverse risultanze della Banche Dati in uso alle Forze di Polizia, i militari hanno identificavano l'aggressore.

Lo hanno e lo rintracciato all’ospedale di Legnano dove era stato ricoverato in via cautelativa e refertato con prognosi di lesioni lievissime. Il giovane infatti, a sua volta, era stato colpito dalla vittima dell'aggressione.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione del giovane albanese: in camera da letto hanno trovato una mazza da baseball chiodata e una cartuccia da caccia calibro 12. Entrambe sono state sequestrate mentre il ragazzo è stato denunciato per lesioni.