Lite tra ragazzini: 16enne inseguito sui binari e poi accoltellato

I Carabinieri della Compagnia di Rho stanno cercando di risalire a quando successo intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 9 giugno, in piazza Libertà a Rho, davanti alla stazione ferroviaria.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che a causa di una lite tra ragazzi, un ragazzino di 16 anni sia stato ferito con un coltello.

Un albanese ha ferito un italiano, inseguendolo prima sui binari e poi finendo l'opera in piazza.

Il giovanissimo, non in pericolo di vita, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Garbagnate Milanese.