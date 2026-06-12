Aggredisce e butta a terra un carabiniere donna: due arresti. E’ successo ad Arluno.

Aggredisce e butta a terra un carabiniere donna

Prima hanno litigato, poi uno di loro si è scagliato gettando a terra un Carabiniere donna. E’ quanto successo nel pomeriggio di lunedì 5 giugno 2026 ad Arluno, all’esterno di un bar di via Pozzobonelli. E’ qui che era stata segnalata al 112 una lite in corso. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno iniziato a identificare i due uomini che erano ai ferri corti: si trattava di un 43enne di Corsico, ma domiciliato ad Arluno, e un albanese di 47 anni residente in paese.

In un primo momento è stato l’italiano a dare problemi ai militari: non aveva infatti intenzione di fornire i documenti. Ed è qui che l’albanese si è scagliato contro una Carabiniere donna, gettandola a terra.

I rinforzi e gli arresti

Sul posto sono arrivate altre tre pattuglie dell’Arma. I due sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.