Aggredisce un Carabiniere, nell'auto aveva droga: arrestato

Aggredisce un Carabiniere a Vanzaghello, trovato con la droga. Arrestato.

I Carabinieri erano intervenuti a Vanzaghello, notando quell'auto sospetta.. Poi l'uomo ha aggredito i militari ed è finito nei guai. E' quanto successo la mattina di sabato 19 agosto 2023 in paese. Erano circa le 12 quando i Carabinieri della Stazione di Castano Primo si trovavano sul territorio vanzaghellese. Qui, arrivati in Piazza Sant'Ambrogio, hanno notato un'autovettura sospetta, di colore nero, parcheggiata vicino a un esercizio pubblico. Da un veloce controllo della targa si è scoperto che la vettura era "un'osservata speciale" da parte di un altro comando dei Carabinieri. Così gli uomini dell'Arma hanno provveduto a controllare il conducente, un 32enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e incensurato: l'uomo inizialmente si è mostrato collaborativo poi, all'improvviso, ha dato una spallata a uno dei Carabinieri per poi cercare di scappare. Dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato bloccato ed è stata eseguita la perquisizione personale e veicolare.

La droga in auto

Dalla portiera anteriore sinistra, all'interno di un astuccio, vi erano 38 dosi di cocaina pari a 28 grammi e 9 dosi di hashish pari a 27.8 grammi. Il 32enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.