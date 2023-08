Andrea Domenici diventa comandante della Compagnia dei carabinieri di Lecco

Andrea Domenici, l’ex capitano dei Carabinieri della Compagnia di Rho, è stato nominato nuovo comandante della Compagnia di Lecco. Classe 1981 sposato con Lisa e padre di due figli, il tenente colonnello Domenici subentra nel comando al tenente colonnello Carmelo Albanese.

Carriera iniziata nel 1997 alla Scuola Militare Teulié di Milano

Domenici ha indossato la divisa per la prima volta nel 1997, frequentando gli ultimi anni di liceo presso la Scuola Militare Teulié di Milano. Nel 2000 è entrato all’Accademia Militare di Modena e ha proseguito la formazione presso la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha successivamente completato il percorso di studi con una laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e un Master of Laws presso le Nazioni Unite in International Crime and Justice. Domenici ha iniziato il suo percorso operativo a Cagliari, per poi comandare reparti territoriali dell’Arma nel palermitano, nuovamente in Sardegna nel nuorese e nel milanese, a Rho tra il 2012 e il 2016. Terminato l’Expo, è stato trasferito a Torino al comando del Nucleo Radiomobile. Pochi giorni fa è ritornato in Lombardia, per ricoprire l’incarico di comandante della Compagnia di Lecco.

A Rho per quattro anni è stato uno dei responsabili della sicurezza di Expo 2015

Durante il suo periodo trascorso alla guida della Compagnia di Rho sono stati effettuati, in quattro anni, circa 2mila arresti, la maggior parte per cercare in ogni modo di contrastare lo spaccio di droga e il contrasto allo «scambio» di stupefacenti. E’ proprio legata alla droga una delle operazioni più importanti portate a termine durante la sua gestione e che ha portato al ritrovamento di 45 kg di eroina. Operazione partita nei boschi della zona e conclusasi con l’arresto di tre persone che avevano anche provocato un incidente stradale a San Donato. Oltre alle operazioni legate alla droga, sono state effettuate numerose operazioni anche per cercare di togliere le prostitute dalle strade. In questo ambito l’operazione più importante era stata fatta tra Rho e Pero quando i Carabinieri rhodensi hanno arrestato all’interno del campo nomadi di Figino persone che schiavizzavano ragazze facendole prostituire nella zona della Poglianasca tra Pogliano Milanese e Arluno. Il tenente colonnello Andrea Domenici è stato anche uno dei responsabili della sicurezza di Expo coordinando, come Compagnia dei Carabinieri di Rho, circa 300 uomini che sono arrivati da più parti d’Italia. A Rho il tenente colonnello Domenici si è anche sposato e ha avuto il suo primo figlio.