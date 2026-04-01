Agganciati abusivamente alla corrente, vivevano in una casa di corte: denunciati a Nosate.

Agganciati abusivamente alla corrente

Agganciati abusivamente alla corrente, vivevano in una casa di corte. E’ quanto scoperto ieri e risolto ieri, martedì 31 marzo 2026, a Nosate. E’ qui che Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti in una casa di corte di Piazza Borromeo dove era stata segnalata la presenza di due uomini che vivevano in maniera del tutto irregolare. Quella corte doveva essere vuota mentre i due, un italiano di 43 anni e un 40enne peruviano, avevano manomesso i contatori elettrici così da rubare la corrente.

La denuncia

Per i due uomini è scattata la denuncia per furto di energia elettrica.