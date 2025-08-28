Agenti salvano un cittadino che aveva tentato il suicidio

INTERVENTO PROVVIDENZIALE

Due pattuglie del Comando unico di Polizia Locale sono arrivate sul posto prima dell'ambulanza, soccorrendo l'uomo anche col defibrillatore

Gli agenti del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese hanno salvato un uomo che voleva togliersi la vita.

Agenti salvano un uomo dal suicidio

Provvidenziale l'intervento degli agenti del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese che nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto 2025, hanno salvato un uomo dal suicidio. La centrale operativa del comando è stata allertata dal 118, che si stava dirigendo a Nerviano per portare soccorso di un uomo che aveva tentato di togliersi la vita. Due le pattuglie arrivate sul posto, appena entrate nell'abitazione gli agenti hanno trovato l'uomo, 60 anni, con delle ferite dalle quali fuoriusciva molto sangue. Prima dell'arrivo dei soccorsi, gli agenti (al telefono col 118) hanno preso il Dae (defibrillatore) in dotazione alla pattuglia, iniziando le manovre di rianimazione (tamponando anche le ferite). Poi l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto dell'uomo in ospedale in codice giallo.

La soddisfazione del comandante

"Tutti i nostri veicoli del pronto intervento hanno a bordo i Dae portatili, gli agenti ufficiali hanno fatto il corso per l'utilizzo degli stessi - ricorda il comandante Stefano Palmeri - E anche in questo caso hanno dimostrato professionalità e prontezza".