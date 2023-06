Addio a Tony Monti, ciclista e politico

Tony Monti di Rescaldina era noto nel mondo del ciclismo e della politica.

Tony Monti si è spento

Rescaldina, e non solo, è in lutto: nelle scorse ore si è spento Tony Monti, personaggio molto conosciuto nel mondo del ciclismo e della politica. Aveva 64 anni e stava lottando contro una malattia. In paese era noto per il suo impegno politico (noto esponente di Forza Italia, era stato consigliere del gruppo di minoranza Centrodestra unito), per il suo lavoro di imprenditore e per la sua grande passione per il ciclismo (ex corridore, era presidente del Team Monti BluMonti".

La sua battaglia

In tutti questi mesi Monti aveva annunciato e raccontato a tutti, via social, la sua battaglia contro la malattia. Un male che ha affrontato anche in sella alla sua bicicletta, sua grande passione.