Addio al tabaccaio Danilo Corbella, decisa la data dei funerali

Danilo Corbella era lo storico tabaccaio di San Vittore Olona, ora i funerali.

L'ultimo saluto a Danilo Corbella

San Vittore Olona è ancora scossa per la scomparsa improvvisa di Danilo Corbella, 59 anni, storico tabaccaio sanvittorese che sabato è venuto improvvisamente a mancare a causa di un arresto cardiaco che l'ha colpito nel suo negozio, in pieno centro del paese. Con lui se ne va un pezzo di storia, un personaggio che in paese era nel cuore di tutti per la sua gentilezza e la passione per il suo lavoro. In questi giorni sulla saracinesca del negozio è apparso un cartello di chiusura e un fiore lasciato da un concittadino.

La cerimonia

I funerali di Corbella, che abitava a Rescalda (frazione di Rescaldina), si svolgeranno giovedì 6 aprile 2023, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Assunta preceduti dalla recita del Rosario (la salma si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale di Legnano).