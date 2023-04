Addio al tabaccaio Danilo Corbella

Lutto a San Vittore Olona.

Malore fatale

Non ce l'ha fatta Danilo Corbella, il tabaccaio colpito questa mattina da un malore mentre si trovava nel suo negozio sul Sempione. Il 59enne è spirato in ospedale a Legnano, dove era giunto in codice rosso trasportato con la massima urgenza dopo i disperati tentativi di rianimarlo sul posto.

Chi era

Danilo Corbella, 59 anni, era un pezzo di storia del paese: conosciuto da tantissime persone, il suo negozio di tabacchi era da anni un riferimento per il paese e i tanti di passaggio sul Sempione per lettere, francobolli, bombi, fotocopie e tanto altro.

I soccorsi

Accusato il malore, sono subito scattati i soccorsi. Prima ancora dell'arrivo dei sanitari, inviati con ambulanza e automedica, è stato il farmacista del negozio di fronte alla tabaccheria a intervenire. Purtroppo, anche l'utilizzo del defibrillatore posizionato fuori dalla farmacia e le successive manovre di rianimazione praticate dal personale medico non sono stati sufficienti per rianimare Corbella.

E' stata garantita ogni possibilità di sopravvivenza: dall'utilizzo precoce del defibrillatore da parte del personale della farmacia al proseguimento delle manovre di rianimazione avanzata dell'equipe dell'automedica AREU e dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Un pensiero va ai famigliari dell'uomo, travolti da questo devastante dolore

il commento dell'associazione Sessantamilavitedasalvare.