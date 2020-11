Addio Carlo, “ragazzo speciale” che tutti conoscevano e amavano

Addio Carlo Marini: San Giorgio piange il suo amico speciale.

Addio Carlo, “eterno bambino”

Si è spento all’età di 53 anni lasciando nello sconforto la mamma 91enne, che per una vita intera lo ha accudito, e i suoi due fratelli Gigi e Lucia.

«Carlo era una persona speciale. Aveva delle patologie, fin dalla nascita, che l’hanno reso l’eterno bambino. Per noi affettuosamente era Billy. Quello era il nomignolo che gli aveva dato suo fratello Gigi – ricorda Claudio Ruggeri, vice sindaco ma anche parente stretto, perché per lui, Carlo, era un cugino e, all’interno della sua famiglia, anche una presenza costante, gradita, soprattutto nei momenti importanti – Non è mai mancato a un compleanno, Cresima o Comunione dei miei figli. Per lui erano i suoi “cugi” e ci teneva a partecipare e noi l’abbiamo sempre accolto volentieri, perché rappresentava una nota positiva nelle nostre vite e i miei figli sono cresciuti sapendo che esiste anche una normalità diversa».

Abitava in centro e conosceva tutti

Carlo nel suo essere speciale era una persona molto nota. Abitando in centro, non era insolito trovarlo a passeggiare per le vie del paese, dove da acuto osservatore avvicinava le persone e se non le riconosceva partiva con la domanda di rito: «Chi sei tu?» diceva scansionando il viso dell’interlocutore dall’alto dal basso alla ricerca di un particolare noto.

