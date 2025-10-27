Addio allo storico ex sindaco Silvano Terreni

Addio allo storico ex sindaco di San Vittore Olona Silvano Terreni.

Addio a Silvano Terreni, storico ex sindaco

La comunità di San Vittore Olona piange la scomparsa di Silvano Terreni, ex sindaco. Aveva 91 anni. E’ stato assessore e primo cittadino negli anni ’70 e ’80, sempre attivo nell’associazione Alcide De Gasperi. Cattolico democratico, si riconosceva nella sinistra della Democrazia cristiana, poi aderente al Ppi, alla Margherita e, da ultimo, al Partito democratico. Nel 2014 aveva appoggiato la lista Patto Civico del candidato sindaco Alberto Fedeli e ora supportava la lista Io Partecipo di Daniela Colombo attualmente all’opposizione.

I ricordi

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Terreni, socio

fondatore e anima instancabile della nostra realtà associativa – ricordano dalla De Gasperi – La sua passione civile, la sua dedizione al bene comune e l’impegno costante per la crescita della nostra comunità resteranno un esempio prezioso per tutti noi. Come assessore e sindaco, negli anni Settanta e

Ottanta, ha saputo guidare il Comune di San Vittore Olona con lungimiranza, equilibrio, competenza, determinazione e umanità, lasciando un segno

indelebile nella storia del nostra paese e nelle persone che lo hanno conosciuto. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio riconoscente ed affettuoso di tutta la nostra associazione”.

“Ciao, Silvano, sei stato per me più di un amico, un padre e, sì, un maestro – le parole di Alberto Fedeli – Un maestro di umanità anzitutto, e, insieme, per l’impegno sociale e politico che ci accomunava, un testimone di passione civile, coraggio determinazione e coerenza nel perseguire i principi e gli ideali di solidarietà cristiana. A tutti noi ora spetta raccogliere e tener viva questa tua testimonianza. Grazie, Silvano, per tutto”.

Poi il ricordo della lista Civicamente (capogruppo è l’ex sindaco Daniela Rossi), oggi tra le fila della minoranza: “Siamo profondamente addolorati per la notizia appena giunta della morte di Silvano Terreni. Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Terreni è stato una figura di spicco della vita politica e amministrativa di San Vittore Olona , non solo per il ruolo di sindaco che ha rivestito in passato ma per l’impegno importante e appassionato che non ha mai fatto mancare alla comunità sanvittorese nel corso di molti decenni. Ci mancheranno la sua intelligenza, il suo stile e il confronto con una persona che conosceva il senso della parola ‘rispetto’.

Grazie Terreni per tutto il lavoro fatto per la crescita sociale politica e culturale di San Vittore Olona”.