Addio all’ex sindaco e sindacalista Agostino Bonzi

Addio all’ex sindaco di Rescaldina e sindacalista Agostino Bonzi.

Addio ad Agostino Bonzi

La comunità di Rescaldina è in lutto per la scomparsa di Agostino Bonzi: aveva 79 anni. Ex operaio della Franco Tosi di Legnano, ex vicesindaco di Rescaldina, era sindacalista della Cgil ancora oggi attivo e lui tra i fondatori del Circolo Partigiano di Rescaldina. E’ mancato a causa di un arresto cardiaco.

Il ricordo

Un commosso ricordo arriva dall’associazione Noi X: “La notizia della dipartita di Agostino ha scosso stamattina ognuno di Noi costringendoci a dover immaginare una realtà diversa da quella che è sempre stata fino ad ora.

Da sempre abbiamo avuto la certezza che a pensare a risolvere questa o quella questione bastava sentire Agostino, parlare con con lui, chiedere consiglio a lui, dando per scontato che sicuramente sarebbe stato disponibile, cosa poi sempre stata vera, che avrebbe trovato il tempo da dedicarci, si sarebbe adoperato con tutte le sue energie alle nostre necessità e nell’interesse comunque della collettività, degli altri, dei più deboli e dei più fragili.

Se pensiamo a chi ha rappresentato un riferimento nella nostre vite, nelle nostre famiglie, l’esempio con il suo modo giusto di porsi, di come si debba non solo pensare ai propri bisogni ma a quelli di tutti ecco che ci appare sempre Agostino, con la sua carica di simpatia, competenza e vicinanza.

Desideriamo stringerci in un abbraccio collettivo a Vilma, dirle che le siamo vicini in questo triste momento. Non dimenticheremo Agostino perché’ ha saputo ricavarsi un posto speciale nei nostri cuori e nelle nostre menti che davvero tanto ha ispirato con il suo esempio di rettitudine, serietà e dedizione.

Addio Agostino, ti vorremo sempre bene”.