Addio all’ex sarta Giuseppina Lanticina: aveva 105 anni

Magenta piange Giuseppina Lanticina, spentasi a 105 anni.

Lutto per la scomparsa della supercentenaria Giuseppina Lanticina

La donna, magentina doc, ex sarta, da quasi cinque anni era ospite della Casa Famiglia Azzalin di Inveruno. Sempre inappuntabile, curata nell’aspetto ma anche nei modi e nelle relazioni, Lanticina aveva fatto dell’eleganza e dell’amore per il bello il suo tratto distintivo. Lavorare con ago e filo per lei era un’autentica passione, prima ancora che una professione, tant’è che dalle sue mani sono usciti autentici capolavori fino a poco prima del suo ingresso in rsa.

«La creatività un valore aggiunto nell’affrontare il quotidiano a qualunque età»

Parlando di lei in occasione del suo 102esimo compleanno, avvenuto il 31 gennaio 2023, la coordinatrice della Casa famiglia inverunese Daria Chiodini aveva dichiarato:

«L’insegnamento che ci consegna una donna come Giuseppina è quello della gioia e dell’attaccamento alla vita che possono essere alimentati dall’amore per il proprio lavoro. Nel suo caso poi la creatività, tipica di chi ama la moda, può davvero essere un valore aggiunto nell’affrontare al meglio le sfide del quotidiano a qualunque età. Il vestire in modo sempre elegante e distinto, la cura dei dettagli per la propria persona dimostrano come la vita vada vissuta appieno sempre e comunque».

L’ultimo saluto ieri mattina nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia

Il funerale si è svolto nella mattinata di ieri, sabato 4 aprile, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Magenta. Tanti i magentini e non solo che hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo viaggio terreno, stringendo in un abbraccio la figlia Valeria Valisi, i nipoti Andrea, Eugenia e Ilaria e tutti i suoi cari.