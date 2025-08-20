il cordoglio

Maria Adele non è stata solo una maestra, ma una vera e propria guida che ha coltivato l'amore per la lingua e la cultura italiana

Legnano e in particolare la famiglia e le ex colleghe della scuola primaria Arturo Toscanini hanno detto addio a Maria Adele Colombo, ex maestra per moltissimi anni.

Addio alla maestra Maria Adele della scuola Toscanini

Un'intera comunità in lutto per dire addio all'ex maestra Maria Adele. A salutarla con grande affetto le ex colleghe che hanno voluto scrivere una lettera:

Con profondo dolore e grande tristezza, annunciamo la scomparsa di Maria Adele Colombo, nostra amata collega, in pensione da qualche anno, amica e maestra. Maria Adele non è stata solo una maestra, ma una vera e propria guida che ha coltivato l'amore per la lingua e la cultura italiana in innumerevoli ragazzi, formando non solo menti, ma anche cuori.

È stata un pilastro della scuola Toscanini . La sua dedizione e il suo impegno erano inesauribili dentro e fuori le mura scolastiche. Oltre a esprimere il suo talento come insegnante, Maria Adele era anche un'artista sensibile e appassionata.

Nel mondo dell'arte, esprimeva la sua profonda spiritualità e creatività. La sua passione per la ceramica e in particolare per le meravigliose icone bizantine, che dipingeva con una delicatezza unica, ci ha regalato tanta bellezza.

Il vuoto che lascia è immenso, ma la sua eredità, fatta di parole e di colori, continuerà a vivere nei cuori di chi l'ha conosciuta. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, che la terra ti sia lieve Maestra Maria Adele.

Il funerale si svolgerà giovedì 21 nella chiesa di San Giovanni a Legnano con la seguente modalità: alle 14 il Rosario, alle 14.30 la cerimonia funebre.