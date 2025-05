Addio al luogotenente Bruno Freo, scomparso a 77 anni l'ex comandante dei Carabinieri

Il territorio del Magentino piange il luogotenente Bruno Freo, primo comandante della stazione dei Carabinieri di Bareggio e negli ultimi anni residente a Sedriano. Freo, in pensione dal 2012 dopo quarant'anni di servizio nell'Arma, è scomparso all'età di 77 anni e nel corso della sua lunga carriera aveva ricevuto le onorificenze di Cavaliere della Repubblica nel 2007 e della Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri nel 2014.

Addio al luogotenente Bruno Freo, scomparso a 77 anni

Nato a Piove di Sacco, in provincia di Padova, il 18 maggio del 1948, negli anni '70 lascia il Veneto per diventare carabiniere, professione in seguito ereditata da uno dei suoi figli. Dal 1979 al 1984 è vicecomandante alla stazione di Melegnano, mentre dal 1984 al 1986 è comandante a Guardamiglio, nel lodigiano. Da lì viene poi trasferito a Corbetta dove opera per 13 anni e da dove parte poi alla volta di Bareggio nel 1999, diventando il primo comandante della locale stazione dei Carabinieri.

Dopo la meritata pensione, Freo continuava a essere membro attivo della comunità di Sedriano, dov'era residente e dov'era impegnato in parrocchia e nella corale cittadina. Questo il ricordo del sindaco di Bareggio, Linda Colombo: