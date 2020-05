Da giorni lottava tra la vita e la morte in un letto dell’ospedale di Varese, dove è stato ricoverato venerdì 8 maggio in seguito a un aneurisma cerebrale che lo aveva colto nella sua casa di Cermenate. Purtroppo la mattina di ieri, lunedì 11 maggio, Andrea Rinaldi è spirato. Aveva soltanto 19 anni.

Addio al giovane calciatore Rinaldi: giovedì i funerali

La Camera Ardente sarà allestita nella Palestra “Renato Malacarne” di via Montale, aperta nei seguenti orari:

– martedì 12 maggio dalle ore 16.00 alle ore 23.00

– mercoledì 13 maggio dalle ore 09.00 alle ore 23.00

– giovedì 14 maggio dalle ore 09.00 alle ore 14.00

I funerali si svolgeranno giovedì 14 maggio alle 15.30 nel Centro Sportivo Comunale “Giancarlo Vago” di via Montale a Cermenate. “A tutti coloro che vorranno dare un ultimo saluto ad Andrea si raccomanda il rispetto delle distanze interpersonali, il divieto di assembramento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, nell’osservanza delle norme in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria” ricorda l’amministrazione comunale.

