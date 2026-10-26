Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Addio ad Angelo Morlacchi, storico e amato alpino: lutto a San Vittore Olona.

Addio ad Angelo Morlacchi, storico e amato alpino

Addio ad Angelo Morlacchi, storico e amato alpino. Lutto per il Gruppo alpini San Vittore Olona che ha perso una della sue figure di spicco: Morlacchi, che aveva 53 anni e stava lottando contro una malattia, si è spento nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Componente delle penne nere sanvittoresi da 33 anni (nel gruppo è presente anche il fratello Maurizio), ne era stato capogruppo per 9 anni.

Il funerale

I funerali si svolgeranno a San Vittore Olona martedì 27 ottobre 2026, alle 15, nella chiesa parrocchiale; la funzione religiosa sarà preceduta, alle 14.40, dal Rosaro. Morlacchi lascia la mamma, il fratello, la compagnia, gli zii, i cugini e i parenti tutti.