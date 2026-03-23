Addio a Virginio Belloni della iFaba

Imprenditore e cittadino benemerito, aveva 86 anni. Il funerale sarà celebrato mercoledì 25 marzo alle 14.30 nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio.

Parabiago in lutto per la scomparsa di Virginio Belloni, imprenditore e cittadino benemerito, spentosi a 86 anni.

Lutto per la scomparsa di Virginio Belloni

Insieme al fratello Ermanno, guidava la iFaba, storica azienda produttrice di forme per scarpe fondata dal padre Attilio nel 1955, che oggi dispone di quattro stabilimenti produttivi in Italia e uno in Romania e impiega oltre cento dipendenti. Lo scorso novembre, in occasione delle celebrazioni per il 40esimo anniversario del conferimento del titolo di città a Parabiago, Virginio ed Ermanno Belloni avevano ricevuto la benemerenza civica proprio per la loro azienda, “un esempio virtuoso di eccellenza, innovazione e sostenibilità del Made in Italy, capace di coniugare crescita e qualità senza mai trascurare l’attenzione al capitale umano”.

Il cordoglio dell’associazione Castoro Sport

A unirsi al dolore della famiglia è l’associazione Castoro Sport, della quale la moglie di Belloni, Carmen Colombo, ex sindaco di San Vittore Olona e nota in tutto il Legnanese per il suo impegno nel sociale, è presidente:

“Il Consiglio direttivo dell’associazione Castoro Sport, le atlete e gli atleti, gli allenatori, i volontari e i familiari, porgono sentite condoglianze alla presidente, Carmen Colombo Belloni, per la scomparsa del caro marito Virginio. Carmen è stata, anche nel lungo periodo di malattia di Virginio, un esempio di dedizione e amore, come da sempre dimostra verso gli atleti della Castoro. Un abbraccio da tutti noi”.

L’ultimo saluto mercoledì 25 marzo alle 14.30

Il funerale sarà celebrato mercoledì 25 marzo alle 14.30 nella parrocchia parabiaghese dei Santi Gervasio e Protasio e sarà preceduto dalla recita del Rosario (a partire dalle 14.15). Belloni riposa nella casa funeraria Athena di via Sant’Anna 2.