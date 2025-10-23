Addio a Teodoro Cislaghi, lo storico panettiere

Addio a Teodoro Cislaghi, storico panettiere di Buscate. A Cassinetta di Lugagnano era attivo nel Pedibus.

Addio a Teodoro Cislaghi

La comunità di Buscate piange la scomparsa di Teodoro Cislaghi: era nel cuore di tutti come lo storico panettiere. Aveva 81 anni e ora abitava a Cassinetta di Lugagnano. Era noto perchè, per oltre 20 anni, ha sfornato prelibatezze nel suo panificio di Piazza Baracca. All’epoca del Palio, aveva sfilato con la moglie in rappresentanza del Rione Centro.

Il ricordo del Comune

“Ricordiamo Cislaghi, per oltre 20 anni panettiere a Buscate, con alcune foto che lo ritraggono, entusiasta e appassionato per il proprio lavoro” ricordano dal Comune (vedi foto).